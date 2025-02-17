Трамп ответил, верит ли в войну России с НАТО

Президент США Дональд Трамп не согласен с утверждениями, что однажды Россия будет воевать с НАТО.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Fox News.

У Трампа спросили, соглашается ли он с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия будет воевать против НАТО, и есть ли у президента США какие-либо беспокойства по этому поводу.

"Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько", – ответил Трамп.

Напомним, как заявил накануне Зеленский, если не удастся остановить российскую агрессию в Украине, президент РФ Владимир Путин будет воевать против НАТО. Есть риски для Польши и Литвы.