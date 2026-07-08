Трамп и Зеленский / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает идею проведения возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Москве.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре 8 июля.

По словам президента США, Путин хотел провести переговоры в Москве, однако он не считает это правильным решением.

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«Путин сказал, что хочет встретиться в Москве, а я сказал, что не думаю. В Москве не удастся», — заявил Трамп.

Американский президент объяснил, что поставил себя на место Владимира Зеленского и подверг сомнению возможность его поездки в Россию. Однако он задал прямой вопрос Зеленскому.

«Вы поедете в Москву?» — спросил Трамп.

Зеленский в ответ отметил, что это сложно.

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«Это сложно. Там летают украинские дроны, опасными были бы такие перелеты», — сказал президент Украины.

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Напомним, также Трамп назвал дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам эскалацией. В то же время, он отметил, что такая эскалация может привести к завершению войны. Государственный секретарь США Марко Рубио добавил, что Вашингтон обсуждает с Украиной возможность наносить удары в глубокий тыл России, чтобы показать Кремлю сложности с обороной собственного воздушного пространства.

Кстати, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина сложными собеседниками. В то же время он отметил, что за последние несколько недель удалось добиться значительного прогресса во взаимодействии. Подробности он не раскрыл.

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