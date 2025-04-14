Трамп ответил, введет ли новые санкции против России после удара по Сумам

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить дополнительные санкции против России в ответ на ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме.

Объясняя свою позицию, Трамп упомянул о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", которые его администрация ввела ранее:

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"Я уже ввел санкции против России. Если вы помните Nord Stream 2. Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод. Самый большой трубопровод в мире, я думаю. Идет в Германию. И я остановил его", - заявил Трамп.

Ранее мы писали, что мертоносная атака на Сумы, совершенная Россией накануне, стала очередным упоминанием о кровавой цене вторжения, начатого Владимиром Путиным. В то же время, она подчеркнула, насколько ограниченным остается влияние президента США Дональда Трампа на прекращение боевых действий, несмотря на его громкие обещания быстро завершить войну.