Трамп ответил, забыл ли об Украине на фоне войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заверил, что не забыл Украину и прекращение войны в нашем государстве — до сих пор в списке его приоритетов.

Об этом Трамп сказал во время встречи с кацлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? На очень высоком месте», — ответил глава Белого дома.

Реклама

Трамп еще раз повторил, что думал, что прекратить войну РФ против Украины будет «намного проще, чем оказалось на самом деле».

«Существует огромная ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским, огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но я думаю, что эта на вершине шкалы. Я верю, что это произойдет. Иногда я виню одного, иногда я виню другого. Я верю, что это произойдет, но это высоко в моем списке», — заявил президент США.

Напомним, Дональд Трамп подверг критике британского премьера Стармера на фоне войны в Иране.

Раньше мы писали, как война США и Израиля против Ирана ударит по России.