ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1173
Время на прочтение
1 мин

Трамп ответил, забыл ли об Украине на фоне войны с Ираном

Трамп заявил, что урегулирование войны между Россией и Украиной находится на очень высоком месте в его списке приоритетов.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заверил, что не забыл Украину и прекращение войны в нашем государстве — до сих пор в списке его приоритетов.

Об этом Трамп сказал во время встречи с кацлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? На очень высоком месте», — ответил глава Белого дома.

Трамп еще раз повторил, что думал, что прекратить войну РФ против Украины будет «намного проще, чем оказалось на самом деле».

«Существует огромная ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским, огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но я думаю, что эта на вершине шкалы. Я верю, что это произойдет. Иногда я виню одного, иногда я виню другого. Я верю, что это произойдет, но это высоко в моем списке», — заявил президент США.

Напомним, Дональд Трамп подверг критике британского премьера Стармера на фоне войны в Иране.

Раньше мы писали, как война США и Израиля против Ирана ударит по России.

Дата публикации
Количество просмотров
1173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie