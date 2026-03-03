- Дата публикации
Трамп ответил, забыл ли об Украине на фоне войны с Ираном
Трамп заявил, что урегулирование войны между Россией и Украиной находится на очень высоком месте в его списке приоритетов.
Президент США Дональд Трамп заверил, что не забыл Украину и прекращение войны в нашем государстве — до сих пор в списке его приоритетов.
Об этом Трамп сказал во время встречи с кацлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? На очень высоком месте», — ответил глава Белого дома.
Трамп еще раз повторил, что думал, что прекратить войну РФ против Украины будет «намного проще, чем оказалось на самом деле».
«Существует огромная ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским, огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но я думаю, что эта на вершине шкалы. Я верю, что это произойдет. Иногда я виню одного, иногда я виню другого. Я верю, что это произойдет, но это высоко в моем списке», — заявил президент США.
