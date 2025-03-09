Трамп ожидает, что Украина подпишет соглашение о редкоземельных минералах

Он также подчеркнул, что Украина имеет значительные залежи редкоземельных минералов.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина в конце концов подпишет соглашение о редкоземельных минералах.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Да, я думаю, что это произойдет", — ответил Трамп на вопрос, ожидает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский вернется к переговорам и документ будет подписан.

Ведущая также поинтересовалась, действительно ли у Украины есть значительные залежи редкоземельных минералов.

"Да, я это проверил", — заявил Трамп, не уточнив деталей.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие благодарности за помощь от США. Он заявил, что во время президентства Джо Байдена деньги для Украины были предоставлены легко, но есть ли благодарность от президента Украины Владимира Зеленского.