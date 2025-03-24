Россия ударила по планам Трампа быстро закончить войну — The Telegraph

Соединенные Штаты надеются на достижение перемирия между Россией и Украиной до 20 апреля – в этот день и православные, и католики будут праздновать Пасху. Но сроки могут измениться из-за больших разногласий между сторонами.

Об этом сообщило издание The Telegraph 23 марта.

Президент США Дональд Трамп не перестал надеяться на свои планы по завершению российско-украинской войны уже до Пасхи: его посол в Москве в воскресенье заявил об оптимистических надеждах Белого дома на переговоры, продолжающиеся в эти дни в Саудовской Аравии.

По его словам, они преследуют цель стать базой для дальнейшего окончательного урегулирования конфликта. Однако в Кремле уменьшили надежду Белого дома.

"Планы Трампа и Путина по завершению боевых действий несколько расходятся, как и надежды, которые возлагают обе стороны на переговоры в Саудовской Аравии", — пишут журналисты.

Источники в Белом доме сообщили изданию, что Дональд Трамп начинает "все больше сердиться" из-за того, что Россия продолжает массированно обстреливать Украину разными видами вооружения.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что впереди ждет еще много нюансов для обсуждения. По его словам, стороны, между которыми проходят переговоры, находятся только на старте пути, а впереди их ожидают "трудные обсуждения".

Напомним, 24 марта анонсированы отдельные консультации украинской и российской делегаций с представителями США в Саудовской Аравии. На переговорах будут обсуждаться технические детали реализации 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

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