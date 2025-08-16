Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп передал требования российского президента Владимира Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, относительно украинских территорий.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора Трампа и Зеленского после саммита на Аляске.

Как утверждают собеседники издания, американский президент сообщил, что Путин готов заморозить большинство линии фронта, если украинские войска выйдут с территории всей Донецкой области.

«Зеленский отверг это требование, сообщил источник», — сообщает агентство.

В интервью Fox News Трамп дал понять, что они с Путиным обсудили передачу земель и гарантии безопасности для Украины и «в основном пришли к согласию».

«Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению. Украина должна на это согласиться. Возможно, они скажут „нет“», — сказал он.

Дональд Трамп также сказал, что посоветовал бы Зеленскому заключить такое соглашение, поскольку Россия — очень большое государство, в отличие от Украины.

Агентство Reuters напомнило, что Зеленский постоянно заявляет, что не может уступить территорию без изменений в конституцию Украины, а такие «города-крепости» как Славянск и Краматорск являются оплотом против российского продвижения в еще большее количество регионов.

Ранее журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров Трампа и Путина, сообщил, что президент государства-агрессора выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Но взамен он требует вывода украинских войск из Донецкой области.

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский будет требовать у Дональда Трампа разъяснений относительно отказа американского лидера от требования о прекращении огня.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что в Кремле требуют от Украины уступить неоккупированную территорию Донецкой области в обмен на замораживание линии фронта в других областях в рамках соглашения о прекращении огня. Это означает отказаться от «пояса городов-крепостей» — главной укрепленной линии обороны в Донецкой области с 2014 года.