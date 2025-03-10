Трамп передумал и заявил, что у Путина тоже нет "козырей"

Ранее глава Белого дома заявлял, что "козыри" есть у Москвы, а не у Киева.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, мол, у агрессора Российской Федерации есть "козыри" в потенциальных мирных переговорах с Украиной — чего не скажешь о Киеве. Впрочем, на днях он свое мнение изменил.

Об этом стало известно во время вчерашнего общения Трампа с журналистами на борту Air Force One.

Отметим, что во время ссоры в Белом доме Трамп заявил Зеленскому, что у украинского лидера нет "козырей" на руках. Тем не менее, теперь американский президент сказал, что нет "козырей" и у Москвы.

"Вы знаете, я говорю, что у них нет козырей. Ни у кого на самом деле нет козырей. У России нет козырей... Вам нужно заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", — подчеркнул он.