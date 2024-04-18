Трамп передумал?: кто мог убедить экс-президента США изменить позицию по помощи Украине

По мнению эксперта, убедить Трампа могли Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон и Анджей Дуда.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине сейчас "критически важно" и планирует вынести на голосование пакет помощи 20 апреля.

Что изменилось в позиции республиканцев и имеет ли к этому отношение кандидат в президенты США Дональд Трамп, объяснил политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии "24 канала".

Тизенгаузен считает, что позиция спикера Джонсона изменилась именно по указанию Дональда Трампа.

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По его мнению, Трампа убедили в необходимости поддерживать Украину польский президент Анджей Дуда, у которого неплохие отношения с экс-главой Белого дома, глава британского МИД и экс-премьер Дэвид Кэмерон, а также еще один экс-премьер Британии Борис Джонсон.

"Трампу указали на выгоду – он дал добро, но на кредит", – заметил политтехнолог.

Также эксперт прокомментировал скандальное заявление конгрессменки украинского происхождения Виктории Спартц, заявившей, что выступает против предоставления Украине финансовой помощи, а только за предоставление летального вооружения.

"Я не понимаю этого заявления. Почему финансовую помощь нам не дадут? Ведь Виктория Спартц недавно выражала свои опасения, чтобы американское вооружение не попало в руки террористов", – сказал Борис Тизенгаузен.

Ранее мы писали, что после 5 месяцев споров и задержек в США могут проголосовать за помощь Украине.

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В США ВНЕЗАПНО вспомнили ОБ УКРАИНЕ! Сенсационные заявления Байдена и Джонсона!