Президент США Дональд Трамп заявил, что прямые переговоры между главами Украины и России маловероятны из-за глубокой личной розни между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом он сказал перед посадкой на борт Air Force One.

«Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима», — отметил Трамп. По его словам, завершение войны в Украине оказалось гораздо более сложной задачей, чем он ожидал, и процесс мира продвигается медленнее, чем изначально планировалось.

Американский президент отметил, что неважно, как будут называться потенциальные переговоры — саммит или встреча, главное, чтобы они вообще могли состояться. В то же время, отвечая на вопрос, возможен ли диалог в ближайшее время, Трамп ответил, что «возможно, относительно скоро», однако без конкретных сроков или деталей.

Между тем, аналитики ISW отмечают, что последние удары Российской Федерации по Украине еще раз демонстрируют, что "фюрер" Владимир Путин не хочет мира. Американские специалисты отмечают, что Россия заметно ускорила свою ударную кампанию после двусторонних переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая этого года.