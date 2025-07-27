Трамп переходит к жесткой тактике: Путин выдвинул ультиматум по поводу войны в Украине

Президент Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил риторику по отношению к России. По возвращении в Белый дом он не только подтвердил поддержку Украины в рамках соглашения НАТО о вооружении, но и выдвинул Владимиру Путину четкий ультиматум: договариваться о мире или столкнуться с жесткими санкциями против российского нефтяного экспорта.

Об этом пишет Fox News.

Этот сигнал стал частью новой стратегии администрации Трампа по поводу войны в Украине. По мнению его бывшего советника по нацбезопасности Фреда Флейца, такая линия поведения четкая и последовательная: давление на Путина должно принудить его к реальным переговорам.

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"Он не позволит России просто обещать и не выполнять. Это займет годы, но Трамп будет придерживаться избранной стратегии", - заявил Флейц в интервью Fox News Digital.

Впрочем, новый курс Трампа разделил даже его союзников. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, ранее поддерживавшая президента, выступила против поставок оружия Украине.

"Мы не хотим участвовать в чужих войнах и истощать страну иностранной помощью", - заявила она в своем сообщении в X.

Несмотря на это, Трамп настаивает на важности поддержки Европы в противостоянии с Россией. По его словам, он согласился продать союзникам по НАТО американское вооружение, которое они смогут передавать Украине.

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"Мы хотим защищать свою страну. Но сильная Европа – это хорошо", – сказал Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Различные представители Республиканской партии относятся к этому плану неоднозначно. Вице-президент Дж. Д. Вэнс заявил, что США просто не обладают производственными мощностями, чтобы предоставить Украине достаточно оружия для победы.

Флейц же отмечает, что Трамп способен адаптировать политику к новым вызовам — примером назвал изменение курса по Ирану после анализа разведданных.

"Он действует в соответствии с принципом "Америка прежде всего" и сам формирует рамки национальной безопасности", - подытожил Флейц.

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Несмотря на дипломатические шаги, эксперты сходятся во мнении, что ключ к завершению войны остается на поле боя.