Трамп "переименовал" Ормузский пролив в свою честь (карта)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Сети карту, на которой название Ормузского пролива изменено в его честь.

Соответствующее изображение глава Белого дома выложил в своей соцсети Truth Social.

Центральным элементом карты является большая стилизованная надпись, заменяющая название Ормузского пролива на Strait of Trump (Пролив Трампа).

Сообщение президента США появилось на фоне обострения между Вашингтоном и Тегераном из-за Ормузского пролива: Иран фактически контролирует значительную часть фарватера, тогда как американские военно-морские силы блокируют иранские порты.

Кроме того, это может свидетельствовать о намерении Трампа заявить об «односторонней победе» США в ближневосточном конфликте. Ведь после 1 мая он обязан прекратить участие американских войск в боевых действиях, если Конгресс не предоставит отдельного разрешения.

Заметим, в конце марта издание NY Post информировало, что Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после установления над ним контроля. На форуме в Майами президент США уже публично употребил название «пролив Трампа», подчеркнув, что это не оговорка, а сознательное заявление. Ранее такую идею активно поддерживали его сторонники в соцсетях.

Трамп отклонил предложение Ирана снять блокаду в обмен на открытие Ормузского пролива, настаивая на приоритетности ядерного соглашения. США будут продолжать блокировать иранские порты и экспорт нефти, считая экономическое давление эффективнее бомбардировок. Трамп пока предпочитает блокаду, но не исключает военных действий в будущем. В свою очередь Иран угрожает «беспрецедентным ответом», заявляя, что терпение их вооруженных сил иссякает.

К слову, 29 апреля в Белом доме Трамп, вероятно, перепутал Украину с Ираном, заявив о ее военном поражении и потере 159 кораблей. Поскольку у Украины не было такого количества судов, а подобную риторику американский лидер ранее использовал именно в отношении Ирана, журналисты и эксперты пришли к выводу об ошибке в словах президента.

