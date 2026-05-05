Трамп переименовывает гособъекты в свою честь: американцы свирепствуют

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп начал масштабный «ребрендинг» государственных зданий, что вызвало волну возмущения среди семьи Кеннеди и граждан. Новый опрос показывает, что только 9% американцев поддерживают такую инициативу президента.

Об этом сообщает Unilad.

Существенный резонанс вызвало решение Трампа присвоить свое имя Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Это вызвало широкий спектр реакций — от возмущения и судебных исков до критики со стороны различных сред, в частности семьи Кеннеди, которая отметила, что президент «противостоит ценностям справедливости, мира и достоинства, которые отстаивал Дж. Ф. К.».

Несмотря на критику, Трамп не отказался от своих планов и продолжил реализацию проекта реконструкции стоимостью 257 млн долл. Модернизация предусматривает ликвидацию серьезных последствий водных повреждений, обновление систем вентиляции и смену интерьера на черно-золотой. Закрытие центра запланировано на 4 июля, после чего будет продолжаться двухлетний ремонт.

Американский лидер и ранее активно использовал собственное имя для различных объектов — от отелей до инфраструктурных локаций, среди которых упоминался и Международный аэропорт Палм-Бич.

Как американцы относятся к переименованиям со стороны Трампа?

В то же время, по результатам опроса Pew Research Center, большинство граждан США негативно относится к такой практике:

только 9% опрошенных считают приемлемым называть государственные здания в честь действующего президента;

70% убеждены, что это неуместно или допустимо только после завершения полномочий главы государства.

Дополнительную волну критики вызвало появление в мае баннера с изображением Трампа рядом с 16-ым президентом США Авраамом Линкольном у здания Министерства сельского хозяйства. Это стало частью кампании по «ребрендингу» государственных учреждений.

Позже аналогичный баннер с надписью Make America Safe Again появился и на здании Министерства юстиции.

Баннер с президентом Дональдом Трампом на здании Министерства юстиции США / © Associated Press

Рейтинг Трампа падает

То же исследование показывает, что уровень поддержки Трампа снизился до около 34% – это самый низкий показатель за время его второго срока. Доверие к политическим решениям президента также падает: только 41% поддерживают его подход к иммиграции, а 42% — экономическую политику.

Кроме того, меньше американцев считают, что Трамп выполняет свои обещания: сейчас таких 38% против 43% в августе прошлого года и 51% после переизбрания в 2024-м. Снизилась и доля тех, кто оценивает главу Белого дома как «ментально острого» — 44% по сравнению с 48% ранее.

Опрос проводился в период с 20 по 26 апреля среди 5103 взрослых жителей США.

Напомним, в феврале стало известно, что Трамп предложил разморозить финансирование инфраструктурного проекта Gateway стоимостью более 16 млрд долл. в обмен на переименование нью-йоркского вокзала Penn Station и вашингтонского аэропорта Dulles в его честь. Соответствующую инициативу президент США озвучил сенатору Чаку Шумеру, однако тот предложение отклонил. Идея вызвала политический скандал и критику.

К слову, накануне Washington Post, ABC News и Ipsos сообщили, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных 37% на фоне войны с Ираном и инфляции, а уровень недовольства его политикой достиг 62%. Согласно опросу, большинство американцев критикуют экономические меры президента, стоимость жизни и его миграционную политику. Растут сомнения и относительно личных качеств лидера: 59% респондентов считают, что Трампу не хватает ясности ума, а 71% называют его нечестным.

