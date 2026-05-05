Трамп переименовывает гособъекты в свою честь: американцы свирепствуют
Дональд Трамп начал тотальное переименование государственных сооружений США на фоне падения своего рейтинга до исторического минимума.
Президент США Дональд Трамп начал масштабный «ребрендинг» государственных зданий, что вызвало волну возмущения среди семьи Кеннеди и граждан. Новый опрос показывает, что только 9% американцев поддерживают такую инициативу президента.
Существенный резонанс вызвало решение Трампа присвоить свое имя Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Это вызвало широкий спектр реакций — от возмущения и судебных исков до критики со стороны различных сред, в частности семьи Кеннеди, которая отметила, что президент «противостоит ценностям справедливости, мира и достоинства, которые отстаивал Дж. Ф. К.».
Несмотря на критику, Трамп не отказался от своих планов и продолжил реализацию проекта реконструкции стоимостью 257 млн долл. Модернизация предусматривает ликвидацию серьезных последствий водных повреждений, обновление систем вентиляции и смену интерьера на черно-золотой. Закрытие центра запланировано на 4 июля, после чего будет продолжаться двухлетний ремонт.
Американский лидер и ранее активно использовал собственное имя для различных объектов — от отелей до инфраструктурных локаций, среди которых упоминался и Международный аэропорт Палм-Бич.
Как американцы относятся к переименованиям со стороны Трампа?
В то же время, по результатам опроса Pew Research Center, большинство граждан США негативно относится к такой практике:
только 9% опрошенных считают приемлемым называть государственные здания в честь действующего президента;
70% убеждены, что это неуместно или допустимо только после завершения полномочий главы государства.
Дополнительную волну критики вызвало появление в мае баннера с изображением Трампа рядом с 16-ым президентом США Авраамом Линкольном у здания Министерства сельского хозяйства. Это стало частью кампании по «ребрендингу» государственных учреждений.
Позже аналогичный баннер с надписью Make America Safe Again появился и на здании Министерства юстиции.
Рейтинг Трампа падает
То же исследование показывает, что уровень поддержки Трампа снизился до около 34% – это самый низкий показатель за время его второго срока. Доверие к политическим решениям президента также падает: только 41% поддерживают его подход к иммиграции, а 42% — экономическую политику.
Кроме того, меньше американцев считают, что Трамп выполняет свои обещания: сейчас таких 38% против 43% в августе прошлого года и 51% после переизбрания в 2024-м. Снизилась и доля тех, кто оценивает главу Белого дома как «ментально острого» — 44% по сравнению с 48% ранее.
Опрос проводился в период с 20 по 26 апреля среди 5103 взрослых жителей США.
Напомним, в феврале стало известно, что Трамп предложил разморозить финансирование инфраструктурного проекта Gateway стоимостью более 16 млрд долл. в обмен на переименование нью-йоркского вокзала Penn Station и вашингтонского аэропорта Dulles в его честь. Соответствующую инициативу президент США озвучил сенатору Чаку Шумеру, однако тот предложение отклонил. Идея вызвала политический скандал и критику.
К слову, накануне Washington Post, ABC News и Ipsos сообщили, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных 37% на фоне войны с Ираном и инфляции, а уровень недовольства его политикой достиг 62%. Согласно опросу, большинство американцев критикуют экономические меры президента, стоимость жизни и его миграционную политику. Растут сомнения и относительно личных качеств лидера: 59% респондентов считают, что Трампу не хватает ясности ума, а 71% называют его нечестным.