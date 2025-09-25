Трамп переводит ответственность?: ЕС опасается "подставы" из-за Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Европейские чиновники обеспокоены последней риторикой Дональда Трампа по отношению к Украине. Она, по их мнению, создает ситуацию, в которой президент США сможет переложить ответственность на ЕС в случае неудачи Киева в войне или нехватке финансирования.

Об этом пишет издание Financial Times.

После месяцев давления на Украину для заключения соглашения с Москвой Трамп во вторник написал в соцсетях, что Киев может "бороться и отвоевать" свои территории с помощью ЕС. Это заявление вызвало настороженность в европейских столицах: некоторые чиновники считают, что Трамп фактически возлагает на них ответственность за оборону Украины.

Кроме того, президент США призвал ЕС прекратить закупку российской нефти и ввести таможенные пошлины на Китай и Индию — шаги, которые многим европейским странам будет сложно выполнить. Европейские дипломаты считают, что Трамп "выстраивает отходящую дорожку", чтобы в случае необходимости обвинить ЕС, и что его позиция создает чрезвычайно высокие ожидания.

Французский президент Эммануэль Макрон, встретившийся с Трампом в Нью-Йорке, оценил заявление положительно, назвав его "очень правильным", тогда как другие европейские лидеры пришли к выводу, что Трамп больше не является надежным союзником.

По словам Сергея Кислицы, первого замминистра иностранных дел Украины, высказывания Трампа не были спонтанными, а стали результатом многослойных консультаций с США, Украиной и ЕС. Он добавил, что Трамп фактически призывает Европу делать больше, в частности, в вопросе импорта российских энергоносителей.

На Генассамблее ООН Трамп заявил, что готов ввести "мощные пошлины", чтобы "остановить кровопролитие" в Украине, но только если ЕС также примет аналогичные меры.

Европейские чиновники сомневаются, что Трамп действительно пойдет на такие шаги и считает его не совсем надежным партнером в вопросе поддержки Украины.

Напомним, что Дональд Трамп недавно выступил с громким заявлением, которое было очень положительно воспринято в Украине: он допустил возможность для Украины восстановить свои границы и говорил о "слабой России". Однако к этому сигналу следует относиться крайне осторожно.