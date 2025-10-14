Трамп подтвердил встречу с Зеленским: у Путина прокомментировали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

В России сначала угрожали из-за вероятной передачи Украине ракет Tomahawk, а теперь заявляют, мол, нужно дождаться результатов встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москве об этом известно. Потому что, подчеркнул Песков, "сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне".

Реклама

"Посмотрим на ее результаты", - высказался представитель "фюрера".

Напомним, накануне на борту самолета Air Force One Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября. Ранее информацию об этом сообщили источники Financial Times. Затем нардеп Ярослав Железняк подтвердил эту информацию от FT.

Тем временем Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, заявил, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине. В частности, возможность отправки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.