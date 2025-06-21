Трамп планировал тайные переговоры с Ираном: почему провалилась попытка организовать встречу

Президенты США и Турции пытались пригласить иранцев в Стамбулун прямые переговоры с США / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пытались тайно организовать встречу между высокопоставленными американскими и иранскими официальными лицами в Стамбуле, чтобы попытаться урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Однако, несмотря на все усилия, попытка провалилась.

Об этом пишет Axios.

Попытка налаживания диалога

По словам источников издания, Дональд Трамп стремился к прямой встрече с иранской стороной. Он даже выражал готовность лично принять участие в переговорах, если это потребуется для заключения ядерного соглашения и позволит избежать военного вмешательства США.

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Идея встречи возникла во время телефонного разговора Эрдогана с Трампом в понедельник, 16 июня, когда американский президент находился на саммите G7 в Канаде. Эрдоган предложил Стамбул как место для переговоров уже на следующий день. Пезешкианом.

По информации источников, Белый дом также получил через другие каналы сигналы от иранцев об их желании встретиться.

«Абонент» вне зоны доступа

После того, как Эрдоган и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передали предложение Пезешкиану и главе МИД Ирана Аббасу Арагчи, начались попытки получить одобрение от верховного лидера Ирана Аятолы Али Хаменеи.

Однако, по словам американских чиновников, Хаменеи, скрывающийся из-за опасений покушения со стороны Израиля, был недостижим. Через несколько часов иранская сторона сообщила туркам, что не смогла получить одобрение Хаменеи, после чего Турция сообщила США об отмене встречи.

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Смена позиции Трампа

После провала этой попытки мирного урегулирования Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома стали менее уверены в возможности дипломатического разрешения конфликта. Они все больше убеждаются в том, что США придется присоединиться к войне для ликвидации иранской ядерной программы.

Также известно, что вечером субботы, 21 июня, Трамп должен был провести совещание со своей командой национальной безопасности для обсуждения войны между Израилем и Ираном, которое длится уже девятый день. В то же время президент Турции Эрдоган продолжает призывать Иран к прямым переговорам с администрацией Трампа.

Напомним, накануне, 20 июня, Трамп повторил, что примет решение о вступлении в войну в течение следующих «двух недель» , а пока дает Ирану «время, чтобы увидеть, придут ли люди в сознание».

Иранская сторона в свою очередь заявляет, как публично, так и частно, что не будет вести прямые переговоры с США , пока Израиль не прекратит атаки.

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