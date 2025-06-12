Трамп планирует двусторонние встречи на саммите G7, где будет Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

На полях саммита G7, который пройдет в Канаде, готовятся двусторонние встречи между президентом США Дональдом Трампом и другими иностранными лидерами.

Об этом официально сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает " Укринформ ".

"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами", - отметила Левитт на брифинге.

Реклама

По ее словам, в настоящее время Белый дом работает над окончательным согласованием графика президента Трампа. Он будет обнародован позже.

Ожидается, что, кроме лидеров стран G7, в саммите примут участие президенты Бразилии, Мексики и Украины. В то же время Левитт не подтвердила, состоится ли личная встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

«Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится», — добавила спикер.

Саммит G7 станет площадкой для ключевых политических дискуссий по глобальной безопасности, экономике и поддержке Украины.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает российского диктатора Путина своим другом и не готов сделать что-либо такое, что может огорчить хозяина Кремля .

Мы ранее информировали, что премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 .