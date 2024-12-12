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Трамп планирует кардинально изменить политику США в течение нескольких часов после вступления в должность — Reuters

Трамп планирует кардинально изменить политику США в течение нескольких часов после вступления в должность — Reuters

Дональд Трамп ожидает инаугурации / Фото: Associated Press

Республиканец издал всего несколько таких приказов в первый день своего президентства 2017-2021 годов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует принять более 25 распоряжений в первый день своего пребывания в должности 20 января, поскольку он стремится кардинально изменить политику правительства США по вопросам от иммиграции к энергетике.

Об этом пишет Reuters.

Два источника, знающие эти усилия, сказали, что Трамп сказал своей команде, что он хочет произвести "большой фурор" с приказами первого дня, стремясь применить свою исполнительную власть с большим масштабом и скоростью, чем это было во время его первого срока.

Республиканец издал всего несколько таких приказов в первый день своего президентства 2017-2021 годов. В отличие от этого, президент-демократ Джо Байден издал 17 указов в свой первый день в должности в 2021 году, многие из которых были направлены на отмену политики Трампа.

"Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп использует свою исполнительную власть в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он дал им во время предвыборной кампании", — сказала спикер Трампа Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос о планах исполнительного указа.

Президенты США часто издают исполнительные указы, чтобы выполнить предвыборные обещания и быстро установить политические цели, не проходя через длительный процесс прохождения законодательства через Конгресс. Однако приказы могут быть обжалованы в суде, и обычно любые средства, выделенные для выполнения мандатов приказов, должны быть утверждены Конгрессом.

Один из источников, знакомый с планами команды Трампа, сообщил, что внутри компании было признано, что каждое действие требует огромного количества координации между пострадавшими правительственными учреждениями, что потенциально замедляет работу и уменьшает общее количество документов первого дня.

Другие приказы и директивы будут изданы через несколько дней и недель после этого, сообщили источники.

Эти усилия координирует Стивен Миллер, давний помощник Трампа, который станет главным советником Белого дома, когда Трамп начнет свой второй срок, сообщили четыре источника.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отреагировал на желание Трампа заморозить войну.

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