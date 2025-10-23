ТСН в социальных сетях

Трамп планирует обсудить завершение войны на встрече с Си Цзиньпинем

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с лидером Китая Си Цзиньпинем вопрос о прекращении российской войны против Украины и уменьшении закупок российских энергоносителей.

Трамп с Си Цзиньпинем

Трамп с Си Цзиньпинем / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует поднять тему прекращения войны России против Украины во время запланированной встречи с главой КНР Си Цзиньпинем. Об этом он заявил в среду во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете, сообщает Укринформ .

"Мы, безусловно, будем говорить о России и Украине", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что китайский лидер «может оказать значительное влияние» на президента РФ Владимира Путина, а также на «многих других игроков», вовлеченных в ситуацию.

Кроме этого, глава Белого дома сообщил, что намерен обсудить с Си Цзиньпинем вопрос сокращения закупок российской нефти. По его словам, полное прекращение импорта невозможно одномоментно и потребует времени.

«Я думаю, я поговорю с ним об этом. Думаю, это немного другой разговор», — добавил Трамп.

