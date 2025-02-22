Трамп планирует отказаться от преследования России за военные преступления — The Telegraph

В Европе опасаются, что лесть Трампа в адрес Путина может привести к избежанию им наказания за вторжение в Украину в рамках любого мирного соглашения.

США сообщили, что могут отказаться от международных усилий по преследованию России за вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам западных чиновников, представители США отказались назвать Россию "агрессором" на встрече "основной группы" стран, готовящих трибунал в стиле Нюрнберга для суда над президентом России Владимиром Путиным за его военные преступления.

Кроме того, США отказываются быть соавтором заявления ООН, поддерживающего территориальную целостность Украины и требующего от России вывести ее войска из охваченной войной страны.

Администрация американского президента Дональда Трампа также отказалась подписать запланированное заявление G7 к третьей годовщине полномасштабной войны: в этом заявлении Россию называют "агрессором".

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Трамп обвинил Украину в развязывании войны, назвал ее президента Владимира Зеленского "диктатором" и настаивал на возвращении России в G7.

Европейские чиновники опасаются, что лесть Трампа в адрес Путина может привести к тому, что российский деспот избежит наказания за свое вторжение в рамках любого мирного соглашения.

Эта позиция подвергла сомнению подготовку к финальной встрече "основной группы" в следующем месяце. Эта группа возглавляет коалицию из 40 стран, работающих над созданием Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины, по образцу ответов на нацистские военные преступления после Второй мировой войны.

Трибунал предусматривает участие США и других стран вместе с Украиной для предоставления юрисдикции специальному уголовному суду, который будет расследовать как исполнителей преступления агрессии, так и причастных к нему.

Преступление агрессии не может быть преследовано Международным уголовным судом в Гааге.

"Если они не признают, что это агрессия, они не могут участвовать", — высказался один из чиновников о возражении со стороны США относительно признания России агрессором.

Утрата поддержки трибунала со стороны Вашингтона станет серьезным ударом по международной репутации и авторитету проекта.

"Это достаточно кардинальное изменение. Переписывать историю и делать вид, что эту войну начала не Россия – это то, на что мы просто не можем и не согласимся", – сказал в комментарии изданию европейский дипломат.

США еще официально не вышли из схемы и, как ожидается, примут участие в следующем заседании в марте в Страсбурге.

Дипломатическая нота, с которой ознакомилось издание, показала, что европейские чиновники были "шокированы" заявлениями американцев на серии международных встреч о том, что Россию следует пригласить обратно в "цивилизованный мир".

В европейских столицах сейчас ведутся переговоры о возможном развале специального трибунала, если США уйдут.

Последняя позиция Вашингтона знаменует значительное изменение политики между Джо Байденом и Трампом. Бывший американский лидер назвал Путина "военным преступником" и подписал ряд международных заявлений, называвших Россию государством-агрессором. Теперь же Вашингтон в дискуссиях с международными союзниками настаивает на том, чтобы почти трехлетнюю войну называли "украинским конфликтом".

Так, в отчете Госдепартамента о встрече между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым война дважды описывается как "конфликт в Украине".

К слову, Трамп заявил, что не видит необходимости участия Зеленского в переговорах о прекращении войны.