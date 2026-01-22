Трамп планирует в Давосе подписать соглашение о создании "Совета мира": что известно

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп намерен официально утвердить создание Совета мира. Торжественная церемония подписания соответствующих документов намечена на этот четверг, 22 января.

Об этом сообщает ABC News.

Более 20 государств уже согласились присоединиться к инициативе Трампа, однако ни один из ключевых европейских союзников США пока не согласился, а некоторые страны отказались от участия.

Реклама

Специальный посланник Стив Виткофф заявил в среду, что приглашение было разослано более полусотне мировых лидеров, а согласились принять участие в новой структуре в 25 стран.

По данным агентства Reuters, ссылающегося на чиновника Белого дома, присоединиться к Совету мира изъявили желание около 35 лидеров. Среди них — союзники США на Ближнем Востоке, в том числе Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания, Катар и Египет, а также члены НАТО Турция и Венгрия. Кроме того, свое участие подтвердили Марокко, Пакистан, Индонезия, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, Вьетнам, также Армения и Азербайджан.

Франция, Норвегия и Швеция отказались от участия в Совете мира или выразили серьезные оговорки. Германия, Великобритания и Италия пока не сформулировали четкую позицию.

Россия также получила приглашение, несмотря на развязанную войну против Украины. По словам Путина, «предложение, прежде всего, касается урегулирования на Ближнем Востоке и поиска возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа».

Реклама

Комментируя состав будущего органа, Трамп заявил журналистам в Давосе: «Это величайший совет, когда-либо собиравшийся, и все хотят в него попасть. В ней есть несколько противоречивых личностей, но это люди, выполняющие свою работу. Это люди, которые оказывают огромное влияние».

Полный список приглашенных стран в Белом доме не был обнародован. Также остается непонятно, сколько государств подпишут документы на церемонии в четверг.

Идею создания Совета мира Трамп впервые озвучил в сентябре прошлого года, объявляя о плане прекращения войны в Газе. Впоследствии он заявил, что мандат инициативы будет расширен и на другие конфликты в мире.

Согласно проекту устава Трамп станет первым председателем совета, а его задачей будет содействие миру и урегулирование конфликтов в разных регионах.

Реклама

Документ предусматривает, что государства-члены будут занимать места в Совете мира три года, если не уплатят по 1 млрд долларов на финансирование его деятельности в обмен на постоянное членство. Белый дом назвал состав исполнительного паха Рады, в который вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Виткофф, экс-премьер Британии Тони Блэр и зять президента США Джаред Кушнер.

В ноябре Совет Безопасности ООН предоставил Совету миру мандат до 2027 года — только по ситуации в Газе. Резолюция предусматривает, что этот орган будет выполнять переходные административные функции, координировать финансирование восстановления и сможет развернуть временные Международные стабилизационные силы, отчитываясь Совету Безопасности каждые шесть месяцев.

Ранее Трамп объяснил, зачем пригласил Путина в Совет мира. Президент США заявил, что ставка делается на реальное влияние участников, а не на их репутацию.