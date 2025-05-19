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Трамп — плохой посредник для переговоров Украины и России: экс-замглавы МИД Зеркаль объяснила причину
По словам дипломатки Ланы Зеркаль, Дональд Трамп не может быть хорошим посредником, поскольку не понимает нашу историческую проблему.
Президент США Дональд Трамп является плохим посредником в переговорах между Украиной и Россией.
Такое мнение высказала бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль в интервью Радио Свобода.
По словам дипломатки, Трамп не может быть хорошим посредником, поскольку не понимает нашу историческую проблему.
«Я думаю, что возможный медиатор — это как раз (президент Турции Реджеп — ред.) Эрдоган. Я не верю в то, что Трамп мог бы быть медиатором. По крайней мере, мне кажется, что это была бы ситуация в нашу пользу. Потому что вопросы такие, как язык и вера, а это ключевые вопросы этой бумажки, которая обсуждалась в 2022 году (Стамбульские переговоры 2022 года, — ред.), потому что я не хочу ее называть соглашением, поскольку это для меня бумажки. И язык, и вера, там есть вопросы, которые будут стоять на повестке дня. И для людей, которые не в курсе украинского дискурса, а Трамп не в курсе нашей исторической проблемы, он не понимает, в чем проблема российского патриархата в Украине, и он не понимает, в чем проблема использования русского языка», — объяснила она.
По мнению Зеркаль, медиатором может быть тот, для кого эти вопросы близки.
«Нам нужен медиатор, который понимает, что и язык, и вера являются такими вопросами, которые вызывают в обществе очень много резонанса. И что уступки в этих вопросах для нас болезненные», — считает она.
Дипломатка отметила, что для Трампа понятен только вопрос армии.
«Он понимает, что у нас должна быть армия, которая нас сможет защищать, потому что он не хочет иметь дело с проблемами на нашей территории. А вот что касается языка и веры, то для него это вообще непонятные вопросы», — объяснила Зеркаль.
Напомним, сегодня, 19 мая, должен пройти телефонный разговор Трампа и Путина. Дипломат Владимир Огрызко считает, что Украине ничего хорошего от него ожидать не следует.
Между тем, как сообщает CNN, сегодняшний разговор Трампа и российского диктатора будет решающим в войне РФ против Украины.