Трамп победил на кокусах республиканцев в трех американских штатах

Во всех трех штатах Трамп победил Никки Гейли.
В субботу бывший президент Дональд Трамп легко победил на партийном собрании республиканцев в Мичигане, где партию разрывают внутренние склоки, которые, опасаются некоторых республиканцев, могут повредить его кампании в ключевом штате на поле боя, когда он готовится к всеобщим выборам в ноябре.
Об этом пишет Reuters.
По данным Edison Research, бывший президент США также победил на кокусах республиканцев в Миссури и Айдахо в субботу.
Во всех трех штатах Трамп победил Никки Гейли, свою последнюю соперницу, тоже претендующую на пост президента от Республиканской партии, приблизив его к тому, чтобы стать флагоносцем Белого дома своей партии и устроить вероятный реванш на всеобщих выборах с президентом Джо Байденом, демократом.
По данным Республиканской партии штата, в Мичигане Трамп опередил Гейли по всем 13 округам, участвовавшим в кокусах выдвижения кандидатов.
В общей сложности Трамп победил с почти 98% поддержки: 1575 голосов против всего 36 за Гейли.
Пит Хоэкстра, глава Республиканской партии штата Мичиган, назвал это "убедительной, господствующей победой".
Более 1600 партийных инсайдеров приняли участие в президентском собрании в городе Гранд-Рапидс на западе Мичигана, где они выбирали делегатов от Трампа или бывшего посла в ООН Гейли на национальном съезде партии по выдвижению кандидатов в июле.
У Гейли быстро заканчивается время, чтобы изменить ход гонки кандидатов от Республиканской партии. Далее – супервторник 5 марта, это самый большой день праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория.
С победами в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде, Американских Виргинских островах, Южной Каролине, а теперь и в Мичигане, Миссури и Айдахо за его плечами, Трамп бесспорно является лидером в гонке, а Гейли держится благодаря поддержке доноров и является альтернативой прежнему президенту.
Напомним, недавно кандидат в президенты Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в штате Мичиган, а среди демократов победил действующий президент США Джо Байден.
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