Трамп победил на кокусах республиканцев в трех американских штатах

В субботу бывший президент Дональд Трамп легко победил на партийном собрании республиканцев в Мичигане, где партию разрывают внутренние склоки, которые, опасаются некоторых республиканцев, могут повредить его кампании в ключевом штате на поле боя, когда он готовится к всеобщим выборам в ноябре.

Об этом пишет Reuters.

По данным Edison Research, бывший президент США также победил на кокусах республиканцев в Миссури и Айдахо в субботу.

Во всех трех штатах Трамп победил Никки Гейли, свою последнюю соперницу, тоже претендующую на пост президента от Республиканской партии, приблизив его к тому, чтобы стать флагоносцем Белого дома своей партии и устроить вероятный реванш на всеобщих выборах с президентом Джо Байденом, демократом.

По данным Республиканской партии штата, в Мичигане Трамп опередил Гейли по всем 13 округам, участвовавшим в кокусах выдвижения кандидатов.

В общей сложности Трамп победил с почти 98% поддержки: 1575 голосов против всего 36 за Гейли.

Пит Хоэкстра, глава Республиканской партии штата Мичиган, назвал это "убедительной, господствующей победой".

Более 1600 партийных инсайдеров приняли участие в президентском собрании в городе Гранд-Рапидс на западе Мичигана, где они выбирали делегатов от Трампа или бывшего посла в ООН Гейли на национальном съезде партии по выдвижению кандидатов в июле.

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У Гейли быстро заканчивается время, чтобы изменить ход гонки кандидатов от Республиканской партии. Далее – супервторник 5 марта, это самый большой день праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория.

С победами в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде, Американских Виргинских островах, Южной Каролине, а теперь и в Мичигане, Миссури и Айдахо за его плечами, Трамп бесспорно является лидером в гонке, а Гейли держится благодаря поддержке доноров и является альтернативой прежнему президенту.

Напомним, недавно кандидат в президенты Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в штате Мичиган, а среди демократов победил действующий президент США Джо Байден.

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