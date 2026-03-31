Трамп под давлением: арабские союзники требуют продолжения войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американские союзники в Персидском заливе убеждают президента США Дональда Трампа не останавливать военную кампанию до полного ослабления Ирана. Саудовская Аравия и ОАЭ видят в этом шанс достичь глубоких изменений в политике иранской власти или же ее замены.

Об этом пишет AP со ссылкой на американских, ближневосточных и израильских чиновников.

Война в Иране — почему союзники США призывают к продолжению

По словам источников, страны Персидского залива-союзники США — прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ — призывают Трампа не сворачивать военную кампанию против Ирана. По их мнению, после месяца ударов под руководством США Тегеран еще не испытал достаточного ослабления. Часть партнеров убеждает Белый дом: нынешняя ситуация является исторической возможностью окончательно подорвать иранскую теократическую систему.

По информации собеседников, представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частных разговорах настаивают, что операцию не стоит завершать без существенных изменений в руководстве Ирана или кардинального пересмотра его политики.

Такие призывы звучат на фоне непоследовательной риторики Трампа: он одновременно говорит о готовности ослабленного Ирана к переговорам и угрожает усилить войну, если договоренности не будут достигнуты.

Трамп сталкивается с трудностями в получении поддержки внутри США для конфликта, который уже унес более 3000 жизней на Ближнем Востоке и влияет на мировую экономику. В то же время он все увереннее заявляет о поддержке ключевых партнеров в регионе.

«Саудовская Аравия активно дает отпор. Катар дает отпор. ОАЭ дают отпор. Кувейт дает отпор. Бахрейн дает отпор. Они все дают отпор», — заявил американский лидер.

Страны Персидского залива предоставляют свои территории для американских баз, откуда осуществляются удары по Ирану, однако непосредственно в боевых действиях не участвуют.

Поддержка среди союзников США не является однородной

Несмотря на общую поддержку действий США, среди государств региона существуют определенные разногласия. Как отмечает один из дипломатов, Саудовская Аравия и ОАЭ выступают за усиление военного давления на Тегеран.

ОАЭ считаются самой жесткой стороной: там активно продвигают идею наземной операции. Подобную позицию разделяют и Кувейт с Бахрейном. На фоне более 2300 ракетных и дроновых атак со стороны Ирана в Эмиратах все больше обеспокоены затяжным характером войны и рисками для своего имиджа стабильного финансового и туристического центра.

В то же время Оман и Катар, которые традиционно выступают посредниками между Ираном и Западом, отдают предпочтение дипломатическому урегулированию.

По словам источников, Саудовская Аравия считает, что прекращение боевых действий на этом этапе не гарантирует «хорошего соглашения», которое бы обеспечило безопасность арабских стран региона.

Эр-Рияд настаивает: любое урегулирование должно предусматривать сворачивание ядерной программы Ирана, уничтожение его баллистических ракет, прекращение поддержки прокси-структур и гарантии невозможности блокирования Ормузского пролива, через который до войны проходила примерно пятая часть мировых нефтяных поставок.

По их мнению, этого можно достичь либо через глубокие изменения в политике иранских властей, либо путем их замены.

В то же время представители ОАЭ все резче высказываются в адрес Тегерана.

«Иранский режим, который запускает баллистические ракеты по жилым домам, использует мировую торговлю как оружие и поддерживает прокси, больше не может быть приемлемой частью регионального ландшафта. Мы хотим гарантий, что это больше никогда не повторится», — написала министр иностранных дел ОАЭ Нура аль-Кааби.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что позиции Вашингтона и его арабских партнеров согласованы.

«Это религиозные фанатики, которым никогда нельзя позволить иметь ядерное оружие, потому что у них апокалиптическое видение будущего. И все их соседи это знают, поэтому и поддерживают наши действия», — сказал Рубио.

Призыв Саудовской Аравии не останавливать войну против Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в контактах с Белым домом подчеркивал, что дальнейшее ослабление военных возможностей Ирана и его руководства отвечает стратегическим интересам всего региона.

Впрочем, в королевстве осознают риски затягивания конфликта, ведь это дает Ирану больше возможностей для атак на энергетическую инфраструктуру.

Представитель саудовской власти отметил, что страна в конце концов заинтересована в политическом урегулировании, но сейчас главной задачей является защита населения и ключевых объектов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, со своей стороны, заявил, что атаки его государства по странам Персидского залива направлены исключительно против американских сил.

«Иран уважает Королевство Саудовская Аравия и считает его братской страной. Наши операции направлены против вражеских агрессоров… Пришло время вывести силы США», — написал министр.

В последние дни Трамп подчеркивает единство союзников в регионе, в то же время критикуя страны НАТО за ограниченное участие. Он также отметил роль партнеров, назвав их «смелыми», а саудовского принца — «воином» и «замечательным человеком».

Вступят ли союзники США в войну с Ираном?

Пока США не призывали страны Персидского залива непосредственно участвовать в наступательных действиях. Одной из причин являются риски координации: в начале войны три американских истребителя были случайно сбиты «дружественным огнем» Кувейта во время иранской атаки. Кроме того, еще шестеро американских военных погибли в результате катастрофы самолета-заправщика в Ираке.

Дополнительным осложнением является то, что только у ОАЭ и Бахрейна есть официальные дипломатические отношения с Израилем, что влияет на их возможности участия в совместных операциях.

Иран, в свою очередь, предупредил о возможных ударах по критической инфраструктуре соседних стран, включая объекты опреснения воды, в случае дальнейшей эскалации со стороны США.

Эксперты отмечают: отсутствие четкой конечной цели и сомнения относительно готовности Вашингтона довести операцию до завершения сдерживают часть союзников от более активных шагов. В то же время масштабный инцидент с большим количеством жертв может изменить ситуацию и втянуть их в открытый конфликт.

Война в Иране — последние новости

Страны Персидского залива почти исчерпали запасы ракет к комплексам Patriot во время конфликта с Ираном, использовав около 2400 единиц PAC-3 и GEM-T из имеющихся 2800. По данным Bloomberg, такой дефицит вызвала высокая интенсивность атак: Иран выпустил почти 1200 баллистических ракет и 4000 дронов. Из-за критической нагрузки на ПВО регион становится зависимым от поддержки США и ищет более дешевые альтернативы, такие как боеприпасы JDAM.

По данным The Wall Street Journal, Трамп готов завершить войну против Ирана даже без разблокирования Ормузского пролива, чтобы избежать затягивания боевых действий сверх запланированных 4 — 6 недель. Вместо силового восстановления судоходства Вашингтон сосредоточится на ослаблении иранского флота и ракетного потенциала, сочетая это с дипломатическим давлением. Если Тегеран не откроет пролив добровольно, США могут переложить эту ответственность на союзников в Европе и Персидском заливе.

Несмотря на готовность к силовым сценариям, пока приоритетом является выход из активной фазы войны, хотя это может усилить контроль Ирана над стратегическим маршрутом в будущем.