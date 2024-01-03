Трамп подает апелляцию на решение штата Мэн, запрещающее ему участвовать в выборах президента США

Его исключили из списка из-за причастности к нападению на Капитолий.

Бывший президент Дональд Трамп подал апелляцию на постановление госсекретаря штата Мэн от Демократической партии, запретившее ему участвовать в выборах из-за его роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Об этом пишет Associated Press.

Кандидат от Республиканской партии обжаловал решение штата Мэн Шэнни Беллоуз, ставшей первым государственным секретарем в истории, запретившим кому-то баллотироваться на пост президента согласно редко используемому разделу 3 14-й поправки. Это положение запрещает лицам, «участвовавшим в восстании», занимать должности.

В апелляции Трампа в Верховный суд штата Мэн провозглашается, что у Беллоуза нет юрисдикции в этом вопросе, и просит ее потребовать включить Трампа в первоначальное голосование 5 марта. В апелляции утверждается, что она злоупотребила своим усмотрением и сослалась на «недостоверные доказательства».

«Секретарь должен был взять самоотвод из-за его предвзятости по отношению к президенту Трампа, что подтверждено задокументированной историей предыдущих заявлений, опережающих представленную проблему», — написали адвокаты Трампа.

Беллоуз повторила Associated Press, что ее решение приостановлено в ожидании ожидаемого результата апелляции.

«Это часть процесса. Я уверена в своем решении и уверен в верховенстве права. Это процесс штата Мэн, и очень важно, чтобы каждый из нас, кто служит в правительстве, в первую очередь соблюдал Конституцию и законы штата», – сказала она.

Также ожидается, что Трамп обжалует аналогичное решение Верховного суда Колорадо непосредственно в Верховном суде США. Высший суд страны никогда не выносил решения по Главе 3, а решение суда Колорадо, которое было применено к Трампу, стало первым случаем в истории, когда это положение было использовано, чтобы запретить кандидату в президенты участвовать в голосовании.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп пытается затянуть начало судебного процесса против себя.

Кроме того, мы ранее информировали, что Верховный суд Колорадо исключил Трампа из списка кандидатов в президенты США.

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