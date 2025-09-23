ТСН в социальных сетях

Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты над странами НАТО

НАТО должна сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в воздушное пространство Североатлантического союза.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские военные самолеты, нарушающие их воздушное пространство.

Об этом он заявил на совместной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналисты спросили Трампа, считает ли он, что НАТО должно сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в воздушное пространство НАТО.

«Да, есть», — отвечает президент США.

На прямой вопрос журналиста, поддержат ли США сбивание российских самолетов, Трамп ответил, что это «зависит от обстоятельств», не предоставив подробностей.

Напомним, 22 сентября, все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена, крупнейшем в Дании, были временно приостановлены. Причиной послужило наблюдение от двух до четырех «больших» дронов вблизи воздушного пространства аэропорта. Также воздушную тревогу объявили и в Норвегии.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли США предоставлять Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям Европейского Союза.

