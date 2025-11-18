Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, но есть условие — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией, если в документе будет гарантировано его право принимать окончательное решение по применению этих мер. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Reuters .

По информации агентства, законопроект инициирован группой республиканцев в Конгрессе. Он предусматривает наказание государств, покупающих российские энергоресурсы, в частности, речь идет о санкциях против крупных импортеров нефти. Одним из авторов документа является сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В Белом доме отметили, что администрация готова работать над законодательной инициативой, однако настаивает на том, чтобы президент сохранял полномочия принимать финальные решения по санкциям.

Ранее, по данным Reuters, голосование за законопроект откладывали, поскольку Трамп предпочитал тарифы на импорт из стран, покупающих российскую нефть, в частности Индии, которая является вторым по величине ее потребителем после Китая.

В Белом доме также сообщили, что администрация продолжает консультации по завершению войны России против Украины, хотя сейчас эта тема не является центральной из-за других приоритетов.

Напомним, Трамп анонсировал возможное введение новых санкций против государств, имеющих экономические отношения с РФ. Подготовкой соответствующего законопроекта занимается Республиканская партия. Инициатива может позволить президенту США ввести пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и не поддерживающих Украину. Речь идет об Иране, Китае и Индии.