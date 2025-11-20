- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1250
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп поддерживает "мирный план" для Украины - какие пункты он содержит
Дональд Трамп проинформирован о 28-пунктовом плане по войне РФ против Украины и поддерживает его. План предусматривает передачу территорий, уменьшение численности ВСУ почти вдвое, запрет на размещение иностранных войск и поставку западного дальнобойного оружия и не только эти условия.
Администрация президента США Дональда Трампа в последний месяц работает над детальным планом окончания войны между Россией и Украиной.
Об этом сказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Общественное».
«Президент Трамп изначально заявлял о желании закончить конфликт и разочарован обеими сторонами из-за нежелания взять на себя обязательство по мирному соглашению», — отметила Левитт.
По данным высокопоставленного представителя администрации, спецпредставитель США Стив Виткофф в течение месяца вел переговоры с украинской и российской сторонами, собирая их условия, на которых возможно прекращение боевых действий.
«Обе стороны должны пойти на уступки, не только Украина», — подчеркнул чиновник, на которого ссылается издание, добавив, что Трамп был проинформирован о процессе и поддерживает план.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и американскими генералами для обсуждения возможных путей завершения конфликта.
Что предполагает «мирный план»
По данным Axios, план содержит 28 пунктов.
Территориальные уступки: передача России восточному Донбассу, частично под контролем Киева;
сокращение армии: уменьшение численности ВСУ почти вдвое;
военные ограничения: запрет на размещение иностранных войск и снабжение западного дальнобойного оружия;
снижение обороноспособности: отказ от ключевых видов вооружения и сокращение помощи США;
гуманитарный блок: официальный статус русского языка и восстановление статуса Русской православной церкви.
Как уже говорилось ранее, план фактически отвечает максималистским требованиям Кремля и без существенных изменений не будет приемлем для Киева.
Государственный секретарь США Марк Рубио добавил, что для достижения устойчивого мира обеим сторонам придется идти на непростые компромиссы, а США продолжают согласовывать предложения с учетом позиций Киева и Москвы.