Трамп поддерживает "мирный план" для Украины - какие пункты он содержит

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа в последний месяц работает над детальным планом окончания войны между Россией и Украиной.

Об этом сказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Общественное».

«Президент Трамп изначально заявлял о желании закончить конфликт и разочарован обеими сторонами из-за нежелания взять на себя обязательство по мирному соглашению», — отметила Левитт.

По данным высокопоставленного представителя администрации, спецпредставитель США Стив Виткофф в течение месяца вел переговоры с украинской и российской сторонами, собирая их условия, на которых возможно прекращение боевых действий.

«Обе стороны должны пойти на уступки, не только Украина», — подчеркнул чиновник, на которого ссылается издание, добавив, что Трамп был проинформирован о процессе и поддерживает план.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и американскими генералами для обсуждения возможных путей завершения конфликта.

Что предполагает «мирный план»

По данным Axios, план содержит 28 пунктов.

Территориальные уступки: передача России восточному Донбассу, частично под контролем Киева;

сокращение армии: уменьшение численности ВСУ почти вдвое;

военные ограничения: запрет на размещение иностранных войск и снабжение западного дальнобойного оружия;

снижение обороноспособности: отказ от ключевых видов вооружения и сокращение помощи США;

гуманитарный блок: официальный статус русского языка и восстановление статуса Русской православной церкви.

Как уже говорилось ранее, план фактически отвечает максималистским требованиям Кремля и без существенных изменений не будет приемлем для Киева.

Государственный секретарь США Марк Рубио добавил, что для достижения устойчивого мира обеим сторонам придется идти на непростые компромиссы, а США продолжают согласовывать предложения с учетом позиций Киева и Москвы.