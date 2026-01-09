Трамп поддерживает законопроект о санкциях против России, но озвучил условие

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке законопроекта о санкциях против России, который разработали американские законодатели. В то же время у главы Белого дома есть одно условие.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Журналист поинтересовался у президента США, поддерживает ли он законопроект об антироссийских санкциях.

«Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят… Да (поддерживаю — ред.), но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю», — ответил Трамп.

После этого ведущий еще раз спросил у президента, поддерживает ли тот законопроект.

«Я надеюсь, что нам не придется его применять. У нас уже есть серьезные санкции против России», — ответил американский лидер.

Трамп также отметил, что экономика России сейчас находится в очень плохом состоянии. В то же время он добавил, что это большая и мощная страна с экономической точки зрения по сравнению с Украиной.

Законопроект о санкциях США против России: что известно

Напомним, накануне сенатор Линдси Грэм сообщил, что Трамп поддержал его двухпартийный законопроект о санкциях против РФ, который позволяет наказывать государства за покупку дешевой российской нефти. Документ предоставляет президенту США рычаги влияния на Китай, Индию и Бразилию, чтобы перекрыть финансирование военной машины Кремля на фоне агрессии против Украины. Грэм рассчитывает на мощную поддержку в Сенате и прогнозирует голосование уже на следующей неделе.