Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год: документ предусматривает помощь Украине
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о национальной обороне на 2026 финансовый год с общим бюджетом в 901 миллиард долларов. Документ, в частности, предусматривает финансирование помощи безопасности Украины.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 18 декабря, подписал законопроект S.1071 – «Закон о национальной обороне на финансовый 2026 год» (National Defense Authorization Act, NDAA).
Об этом сообщила прессслужба Белого дома .
После подписания документ вступил в силу. Закон определяет финансирование программ Министерства обороны США, военного строительства, а также ряда инициатив в сфере национальной безопасности, координируемых Министерством энергетики и Государственным департаментом.
Кроме того, оборонный бюджет охватывает меры по повышению социального обеспечения военнослужащих и предоставляет дополнительные полномочия по внедрению изменений в сферах национальной и международной безопасности, торговли и судебной системы.
Общий объем ежегодных военных расходов США, заложенных в документе, составляет 901 миллиард долларов.
Отдельно в законе предусмотрена финансовая поддержка Украины. Речь идет о 800 миллионах долларов в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Денежные средства планируют выделить в два транша — по 400 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах — для закупки американского вооружения для Вооруженных сил Украины.
Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров, принявший участие в двухдневных переговорах с американской делегацией в Берлине (Германия) по прекращению войны, назвал их «конструктивными и продуктивными».