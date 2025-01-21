Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

В ходе избирательной кампании Трамп заявлял о необходимости выхода из ВОЗ, утверждая, что организация обворовывает Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп в первый день в должности подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Во второй главе указа Трампа написано, что "Соединенные Штаты намерены выйти из ВОЗ".

В то же время президент США аннулировал письмо своего предшественника Джо Байдену генеральному секретарю ООН от 20 января 2021 года. Это письмо отменяло действия администрации Трампа во время его первого президентства по поводу начала процедуры выхода Соединенных Штатов из ВОЗ.

"Государственный секретарь должен немедленно проинформировать генерального секретаря Организации Объединенных Наций, любого другого соответствующего депозитария и руководство ВОЗ о нашем выходе", – говорится в указе.

Заметим, что во время избирательной кампании Трамп заявлял о необходимости выхода из ВОЗ, утверждая, что организация обворовывает Соединенные Штаты.

К слову, Трамп помиловал людей, обвиненных в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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