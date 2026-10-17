Трамп подписал указ об отмене части санкций против России по "закону Грэма"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (закон Грэма – ред.), которым отменил применение части санкций, ограничений и тарифов, предусмотренных этим законом в отношении России.

Об этом сообщают Белый дом и Bloomberg .

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Так называемый "закон Грэма" Трамп подписал 18 сентября 2026 года. Он предусматривает масштабное усиление экономического давления на РФ, в частности, санкции против российских чиновников, финансовых учреждений, государственных компаний и других лиц и структур, связанных с российскими властями.

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Кроме того, документ предусматривает возможность введения тарифов до 500% на российские товары, а также до 100% против ряда стран, которые являются крупнейшими импортерами российских нефти и газа или помогают Москве обходить нефтяные санкции.

В то же время сам закон наделяет президента США широкими полномочиями по исключениям из санкционного режима. Еще во время его рассмотрения администрация Трампа отмечала, что глава Белого дома будет иметь полную дискрецию по поводу таких послаблений.

Теперь Трамп воспользовался этим механизмом и приостановил действие ряда предусмотренных законом мер. По данным Bloomberg, речь идет, в частности, о санкциях и тарифах, связанных с российской энергетикой.

Ослабления также касаются части ограничений в отношении российских банков, государственных предприятий, чиновников, инвестиций в РФ и операций, связанных с российским энергетическим сектором. Сам "закон Грэмма" при этом не отменен, а санкции против России, введенные на основании других законов и президентских указов, остаются в силе.

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Закон назвали в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который являлся одним из главных сторонников усиления санкционного давления на Москву. Документ Конгресс принял с широкой двухпартийной поддержкой.

Ситуация резко обострилась 9 октября. Трамп сообщил, что договорился с Путиным о поставках российского дизеля на американский и международный рынки . В Украине такое заявление было встречено возмущением.

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