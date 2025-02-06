Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта — Associated Press

Американский президент подписал документы, направленные против трансгендерных людей.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрещении трансгендерным спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях среди девушек и женщин.
Об этом пишет Associated Press.
Распоряжение под названием "Не допускать мужчин к женскому спорту" предоставляет федеральным агентствам широкие полномочия для обеспечения того, чтобы субъекты, получающие федеральное финансирование, придерживались такого мнения в соответствии с взглядом администрации Трампа, трактующей "гендер" как пол, который человеку присвоили при рождении.
"С этим указом война против женского спорта закончилась", — сказал Трамп на церемонии подписания в Восточной комнате, в которой участвовали законодатели и женщины-спортсменки, поддержавшие запрет, в том числе бывшая пловчиха университета Райли Гейнс.
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что приказ потребует "немедленных мер, в том числе принудительных мер, против школ и спортивных ассоциаций", которые запрещают женщинам заниматься спортом для лиц одного пола и раздевалками для лиц одного пола.
Время издания приказа совпало с Национальным днем девушек и женщин в спорте и является последним в серии исполнительных действий президента-республиканца, направленных против трансгендерных людей.
Напомним, ранее Трамп подписал указ, согласно которому США будут признавать только два пола – мужскую и женскую, и эти полы не подлежат изменению.
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