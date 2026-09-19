Трамп подписал закон Грэма против РФ: под ударом - покупатели российской нефти

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об ужесточении санкций против России и Ирана.

Об этом официально сообщил Белый дом. Закон HR 5334 получил название Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

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Документ расширяет законодательные санкции, тарифы и другие запреты в отношении России, а также продлевает действующие ограничения против Ирана.

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Одним из важнейших положений закона является возможность введения таможенных пошлин до 100% на товары из стран, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти или газа или помогают Москве обходить санкции. Среди крупнейших импортеров российской нефти сейчас – Китай и Индия.

По данным Reuters , закон предусматривает применение новых тарифных механизмов в течение 30 дней после его вступления в силу. В то же время, документ оставляет президенту США определенные возможности для исключений из соображений национальной безопасности.

Кроме того, санкционный пакет направлен против российского энергетического и оборонного секторов, финансовых структур и так называемого теневого флота танкеров, используемого Москвой для обхода нефтяных санкций.

Закон получил двухпартийную поддержку в Конгрессе. Палата представителей 16 сентября одобрила его 262 голосами против 159, после чего документ был передан Трампу на подпись. Ранее его поддержал Сенат.

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Накануне Кремль заявлял, что новые американские санкции якобы усложнят переговоры по завершению войны против Украины. Это позиция российской власти; законодатели США объясняли новые ограничения необходимостью сократить доходы России, помогающие финансировать войну.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США поддержала процедурные правила рассмотрения законопроекта о санкциях против России .

Мы ранее информировали, что группа демократов в Палате представителей США предложила поправку в законопроект о санкциях против России и Ирана, которая предусматривает предоставление Украине $15 млрд прямых займов на оборонные нужды .

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