Трамп подписал закон о финансировании правительства и завершил частичный шатдаун в США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о консолидированных ассигнованиях, который возобновляет финансирование федеральных структур и завершает частичную приостановку работы правительства .

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает CNN .

По словам Трампа, документ позволяет немедленно возобновить работу правительства и обеспечить финансирование большинства федеральных программ до завершения текущего финансового года.

Впрочем, как отмечает CNN, принятое решение частично решает бюджетные вопросы. В частности, Министерство внутренней безопасности может снова столкнуться с финансовыми трудностями уже через две недели, что создает риск нового бюджетного спора.

Ранее демократы в Палате представителей заявили руководству республиканцев, что не будут поддерживать ускоренную процедуру принятия пакета финансирования.

Частичный шатдаун в США начался в полночь 31 января по восточному времени. Он произошел, несмотря на то, что сенаторы согласовали временное продолжение финансирования большинства правительственных агентств до сентября.

Напомним, что в конце прошлого года Трамп подписал закон о завершении самого длинного шатдауна в истории США .

Это позволяет полностью восстановить работу государственных институций после рекордно продолжительного шатдауна.