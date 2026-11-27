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Трамп подставил генсека НАТО после встречи во Флориде: изменил совместное заявление и вписал туда Украину
В отличие от официального сообщения Альянса, американский лидер призвал избегать эскалации как Россию, так и Украину.
Президент США Дональд Трамп обнародовал свой вариант заявления по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Собственную версию заявления Трамп опубликовал в социальной сети, сообщает Politico.
Перед этим официальный текст по результатам переговоров был размещен на сайте НАТО. В нем Украину вообще не упоминали, а призыв о недопущении дальнейшего обострения войны адресовали исключительно России.
В своей публикации американский президент изложил несколько иную формулировку, добавив к нему упоминание об Украине.
«Мы также подробно обсудили, насколько важно, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих войну. Также говорили, что нужно как можно быстрее урегулировать эту войну», — написал Трамп.
В официальном сообщении НАТО говорилось о необходимости воздержаться от действий, которые могут привести к расширению боевых действий, только России.
«Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия избегала каких-либо действий, которые намеренно или ненамеренно приводят к расширению войны. А также говорили, что нужно как можно быстрее достичь мирного урегулирования войны», — говорится в заявлении Альянса.
Следовательно, в версии Трампа призыв не допустить эскалации касается обеих сторон войны, тогда как НАТО в своем тексте адресовало его только Москве.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали Россию не допустить расширения войны против Украины.
Позже представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв США и НАТО избегать расширения войны якобы касается не России, а Украины.