Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп обнародовал свой вариант заявления по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Собственную версию заявления Трамп опубликовал в социальной сети, сообщает Politico.

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Перед этим официальный текст по результатам переговоров был размещен на сайте НАТО. В нем Украину вообще не упоминали, а призыв о недопущении дальнейшего обострения войны адресовали исключительно России.

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В своей публикации американский президент изложил несколько иную формулировку, добавив к нему упоминание об Украине.

«Мы также подробно обсудили, насколько важно, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих войну. Также говорили, что нужно как можно быстрее урегулировать эту войну», — написал Трамп.

В официальном сообщении НАТО говорилось о необходимости воздержаться от действий, которые могут привести к расширению боевых действий, только России.

«Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия избегала каких-либо действий, которые намеренно или ненамеренно приводят к расширению войны. А также говорили, что нужно как можно быстрее достичь мирного урегулирования войны», — говорится в заявлении Альянса.

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Следовательно, в версии Трампа призыв не допустить эскалации касается обеих сторон войны, тогда как НАТО в своем тексте адресовало его только Москве.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали Россию не допустить расширения войны против Украины.

Позже представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв США и НАТО избегать расширения войны якобы касается не России, а Украины.

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