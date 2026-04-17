Трамп подставил Орбана на выборах и теряет даже ультраправых союзников в ЕС — Politico

Трамп и Орбан / © Associated Press

Реклама

Тесные связи с американским лидером Дональдом Трампом послужили причиной поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом пишет издание Politico.

«Близость к США в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям», — сказал один из представителей французской партии «Национальное объединение».

Реклама

Политик также подчеркнул, что поражение Орбана никак «нельзя списать только на усталость избирателей».

Депутат от ультраправой Альтернативы для Германии (AfD) Торбен Брага также считает, что сохранение связей с Трампом «в конкретном контексте выборов не слишком перспективный подход».

Напомним, победа лидера «Тисы» Петера Мадьяра на выборах в Венгрии ставит под угрозу многолетнюю сеть влияния лидера Фидес Виктора Орбана в структурах Евросоюза. Под ударом оказались ключевые фигуры — от еврокомиссара Оливера Варгеи до идеологических центров, финансировавшихся из Будапешта.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,32% голосов на выборах в Венгрии лидирует «Тиса». Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, «Фидес» должна получить 55 мест, «Наша родина» — 6.