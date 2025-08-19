Трамп подтвердил, что готовит трехстороннюю встречу с участием США, РФ и Украины

Президент Дональд Трамп принимает участие в встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что звонил по телефону диктатору РФ и заявил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным.

Об этом говорится в сообщении президента США на Truth Social.

Трамп охарактеризовал встречу с Зеленским и европейскими лидерами как «очень хорошую» и заявил, что начал подготовку переговоров с Зеленским и Путиным.

Он сказал, что во время сегодняшних переговоров обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут «предоставлены разными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки».

«По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня», — сказал Трамп.

По его словам, вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной.

Ранее в Кремле подтвердили разговор Трампа и Путина и заявили, что он длился 40 минут.