Трамп подтвердил, что готовит трехстороннюю встречу с участием США, РФ и Украины
Трамп заявил, что начал подготовку к встречи Зеленского с Путиным.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что звонил по телефону диктатору РФ и заявил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным.
Об этом говорится в сообщении президента США на Truth Social.
Трамп охарактеризовал встречу с Зеленским и европейскими лидерами как «очень хорошую» и заявил, что начал подготовку переговоров с Зеленским и Путиным.
Он сказал, что во время сегодняшних переговоров обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут «предоставлены разными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки».
«По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня», — сказал Трамп.
По его словам, вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной.
Ранее в Кремле подтвердили разговор Трампа и Путина и заявили, что он длился 40 минут.