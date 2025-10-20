Трамп подтвердил, что говорил с Путиным об ударах по Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал с Путиным российские атаки на украинские гражданские объекты.

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге с премьер-министром Австралии.

Журналист спросил, что Трамп с Путиным обсуждал российские нападения на гражданские районы в Украине.

«Я так и поступил. Но большинство погибающих — солдаты. Где-то от пяти до семи тысяч, иногда больше, еженедельно. Это даже невероятно. Это кровопролитие, — сказал Трамп.

Ранее в Белом доме рассказали о результатах состоявшегося 16 октября разговора Трампа и Путина.

Напомним, Дональд Трамп дал новый ответ, сможет ли Украина выиграть войну.