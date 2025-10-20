- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 924
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп подтвердил, что говорил с Путиным об ударах по Украине
Белый дом подтверждает разговор с Путиным о российских ударах по Украине.
Президент Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал с Путиным российские атаки на украинские гражданские объекты.
Об этом глава Белого дома сказал на брифинге с премьер-министром Австралии.
Журналист спросил, что Трамп с Путиным обсуждал российские нападения на гражданские районы в Украине.
«Я так и поступил. Но большинство погибающих — солдаты. Где-то от пяти до семи тысяч, иногда больше, еженедельно. Это даже невероятно. Это кровопролитие, — сказал Трамп.
Ранее в Белом доме рассказали о результатах состоявшегося 16 октября разговора Трампа и Путина.
Напомним, Дональд Трамп дал новый ответ, сможет ли Украина выиграть войну.