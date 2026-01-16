Трамп подтвердил, что оппозиционерка из Венесуэлы передала ему Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо о том, что она отдала ему свою Нобелевскую премию мира .

В сообщении в соцсети Truth Social американский лидер отметил, что для него «было большой честью» встретиться с Мачадо. Также Трамп назвал ее «прекрасной женщиной, которая пережила так много».

«Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Таков прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» – написал Трамп.

Ранее Мария Корина Мачадо заявила, что передала Трампу свою награду.

После угона диктатора Мадуро она повторила, что хочет передать свою награду Трампу от имени венесуэльского народа. По ее словам, то, что сделал президент США, является историческим. Это, говорит она, "огромный шаг к демократическому переходу".

Однако Нобелевский комитет заявил, что Премия миру не подлежит передаче.

9 января комитет заявил, что после оглашения лауреата Нобелевской премии ее нельзя отозвать, разделить или передать другим лицам.

«Это решение окончательно и остается неизменным», — говорилось в сообщении.