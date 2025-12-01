- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп подтвердил, что Виткофф встретится с Путиным уже на этой неделе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Роберт Виткофф проведет встречу с Владимиром Путиным уже на этой неделе.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на этой неделе его специальный представитель Роберт Виткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом американский лидер заявил во время короткого общения с журналистами.
Других деталей по месту или формату встречи не озвучили.
Ранее президент США заявлял, что не имеет «четких дедлайнов» по поводу завершения боевых действий, однако надеется на скорое прекращение войны