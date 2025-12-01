Трамп подтвердил, что Виткофф встретится с Путиным уже на этой неделе.

Виткофф и Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на этой неделе его специальный представитель Роберт Виткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер заявил во время короткого общения с журналистами.

Других деталей по месту или формату встречи не озвучили.

Ранее президент США заявлял, что не имеет «четких дедлайнов» по поводу завершения боевых действий, однако надеется на скорое прекращение войны