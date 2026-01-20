Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп ответил, пригласили ли кремлевского диктатора Владимира Путина в Совет Мира. Также американский лидер объяснил, как может поощрить французского главу Эммануэля Макрона приобщиться.

Об этом сообщает Clash Report.

Трамп: Да. Его пригласили.

В: Что вы думаете о том, что Макрон сказал, что он не присоединится к Совету Мира?

«Он это сказал? Никто его не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если они будут настроены враждебно, я введу 200% тариф на вина и шампанское, и он присоединится», — пригрозил Трамп.

Раныше Трамп заявил, что не обязан было думать только о мире.

Об этом говорится в письме, адресованном норвежскому премьеру Йонасу Гару Стере. Его сотрудники Совета национальной безопасности переслали нескольким европейским послам в Вашингтоне.

«Уважаемый Йонас, учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за прекращение свыше 8 войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет доминантен, а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки», —.