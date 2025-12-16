Трамп подтвердил разговор с Путиным, но воздержался от подробностей

Трамп и Путин / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил факт недавнего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете, трансляцию которой вел Белый дом.

Во время общения с журналистами Трампа прямо спросили, разговаривал ли он в последнее время непосредственно с президентом России. Американский лидер ответил коротко и утвердительно: "Да, говорил".

В то же время президент США не уточнил ни тему разговора, ни времени его проведения, ни возможных договоренностей, достигнутых во время контакта.

Никаких дополнительных деталей со стороны Белого дома пока не обнародовали.

