Трамп подтвердил телефонный разговор с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры

Разговор был очень удачным для Пекина и Вашингтона.
Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом он написал на своей официальной странице.
По его словам, в ходе беседы стороны обсудили несколько важных вопросов, включая торговлю, борьбу с фентанилом и социальную сеть TikTok.
"Звонок был очень продуктивным для Китая и США. Я ожидаю, что мы решим много проблем вместе, начиная немедленно", – отметил Трамп.
Он также подчеркнул, что они с Си Цзиньпином сделают все возможное, чтобы обеспечить мир и безопасность на планете.
Напомним, Си Цзиньпин, несмотря на приглашение избранного президента США Дональда Трампа, не поедет на его инаугурацию 20 января. Событие посетит посол Китая с супругой.
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