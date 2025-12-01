Трамп подтвердил телефонный разговор с Мадуро, но отказался раскрывать детали

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, однако не стал уточнять его содержание.

Об этом он сказал во время общения с прессой на борту самолета Air Force One, пишет CNN .

«Я не хочу это комментировать; ответ — да», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов. «Не могу сказать, что она была хорошей или плохой. Это был телефонный разговор».

Ранее The New York Times и The Wall Street Journal сообщали, что лидеры США и Венесуэлы общались по телефону в начале месяца.

Трамп также объяснил свое вчерашнее заявление в соцсетях о том, что венесуэльское воздушное пространство следует считать закрытым. По словам президента США, это не сигнал по поводу возможного авиаудара.

"Не стоит ничего в этом читать", - подчеркнул он.

Трамп добавил, что сделал такое предупреждение, поскольку «считает Венесуэлу не очень дружественной страной».

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать вариант введения американских военных подразделений в Венесуэлу, если этого потребует ситуация .

Мы ранее информировали, что министр обороны США посетит Доминиканскую Республику на фоне наращивания сил в Карибском регионе .