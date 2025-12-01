- Дата публикации
Трамп подтвердил телефонный разговор с Мадуро, но отказался раскрывать детали
Президент США Дональд Трамп признал, что говорил по телефону с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, однако отказался сообщать подробности беседы.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, однако не стал уточнять его содержание.
Об этом он сказал во время общения с прессой на борту самолета Air Force One, пишет CNN .
«Я не хочу это комментировать; ответ — да», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов. «Не могу сказать, что она была хорошей или плохой. Это был телефонный разговор».
Ранее The New York Times и The Wall Street Journal сообщали, что лидеры США и Венесуэлы общались по телефону в начале месяца.
Трамп также объяснил свое вчерашнее заявление в соцсетях о том, что венесуэльское воздушное пространство следует считать закрытым. По словам президента США, это не сигнал по поводу возможного авиаудара.
"Не стоит ничего в этом читать", - подчеркнул он.
Трамп добавил, что сделал такое предупреждение, поскольку «считает Венесуэлу не очень дружественной страной».
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать вариант введения американских военных подразделений в Венесуэлу, если этого потребует ситуация .
Мы ранее информировали, что министр обороны США посетит Доминиканскую Республику на фоне наращивания сил в Карибском регионе .