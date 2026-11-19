Трамп позвонил по телефону европейским союзникам Украины и раскритиковал расходы на помощь Киеву

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Президент США Дональд Трамп по телефону присоединился к встрече европейских союзников Украины в Берлине и поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Киеву. Это произошло через несколько часов после его переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников, проинформированных о содержании разговора.

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Что Трамп сказал европейским союзникам Украины

По словам трех собеседников издания, американский президент резко выразил сомнение в дальнейшем выделении миллиардов долларов в военную поддержку Украины странами «Коалиции желающих».

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Один из присутствующих на встрече чиновников рассказал, что Трамп говорил в целом о больших человеческих потерях в войне и настаивал: странам следует прекратить тратить на это деньги. Он также заявил участникам разговора, что Путин якобы серьезно настроен на переговоры по заключению мирного соглашения.

По информации журналистов, Трамп позвонил по телефону в Берлин с борта президентского самолета Air Force One.

Звонок после встречи Трампа с Путиным и Си

Телефонный разговор состоялся после трехсторонней встречи Трампа, российского президента Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Это были первые переговоры такого формата с участием лидеров трех стран. Украина не была представлена за столом переговоров, хотя вопрос войны входил в круг обсуждаемых тем.

В тот же день в Берлине собрались европейские союзники Киева, в том числе лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Встреча «Коалиции желающих» должна была продемонстрировать поддержку Украины и согласовать позиции партнеров относительно дипломатических усилий и будущих гарантий безопасности.

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Какую поддержку Украины обсуждают в Берлине

После переговоров с Путиным Трамп отдельно заверил, что не будет принимать окончательные решения по завершению войны без участия Украины. Так американский президент наметил роль Зеленского в будущих мирных договоренностях.

В то же время, итоги поездки в Китай Трамп оценил на 12 баллов из 10, хотя конкретики относительно договоренностей с Си Цзиньпином оказалось немного. Президент США рассказал, что они обсуждали искусственный интеллект и возможность определенных ограничений для этой технологии, но признал, что подробно их не определяли. Что именно обсуждали Трамп и Си, стало ясно лишь отчасти.

На фоне переговоров генсек НАТО Марк Рютте призвал не драматизировать сам факт встречи американского президента с российским диктатором. Он назвал такие контакты нормальными, напомнив, что США и Россия — крупные ядерные державы, а Китай наращивает ядерный потенциал. В то же время, Рютте положительно оценил дипломатические усилия Трампа, назвав их «титаническими» в попытках добиться мира в Украине.

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