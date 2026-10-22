Трамп подыгрывает Кремлю и отворачивается от Украины: что на самом деле задумал президент США

Путин и Трамп. / © Getty Images

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В последние недели президент США Дональд Трамп прибег к шагам, которые не только усиливают позиции России, но и могут помочь восстановить испорченную репутацию «фюрера» Владимира Путина на международной арене. Впрочем, действия главы Белого дома преследуют конкретную цель.

Впрочем, сработает ли такая стратегия, остается открытым вопросом, говорится в материале NBCNews.

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Авторы статьи подчеркивают, что снова сев в президентское кресло, Трамп пообещал быстро завершить войну. В прошлом году он заявлял, что не становится ни на одну сторону в противостоянии, а поддерживает только «сторону человечества». Однако подобная нейтральная позиция постепенно отошла на второй план. Теперь американский лидер изо всех сил пытается наладить отношения с Путиным.

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В то же время эксперты отмечают, что за действиями Трампа и его команды стоит конкретная стратегическая цель — Вашингтон пытается склонить российского диктатора к переговорам, чтобы покончить с войной, которая продолжается уже пятый год.

Восхваление Путина и критика Зеленского

Организация Freedom House, занимающаяся защитой свободы и развитием демократии, характеризует РФ как авторитарное государство, где власть «сосредоточена в руках Владимира Путина». Впрочем, Дональд Трамп склонен рассматривать дипломатию сквозь призму личных отношений и никогда не скрывал своего благосклонного отношения к «фюреру» Кремля.

В прошлом году, говорится в статье, американский президент принимал президента-диктатора страны-аргрессора на Аляске. Тогда Путина встретили с красной дорожкой, а в Белом доме, в зале Пальмы, висит фотография, на которой лидеры двух стран стоят рядом.

Трамп усилил свою непоследовательную критику президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он обвинил его в якобы нежелании завершить войну и даже заявил, что переговоры от Киева должен вести «кто-то другой».

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Эксрадатель Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен считает, что лесть и демонстративная дружелюбность — инструменты, с помощью которых президент пытается склонить Путина к заключению соглашения, потому что другие методы не принесли желаемого результата.

Мы думали, что сможем урегулировать войну еще два года назад, но Путин проявил неуступчивость и отказывался садиться за стол переговоров. Президент Трамп использует доброжелательность, чтобы побуждать Путина к переговорам», — сказал эксперт.

По его словам, хозяин Кремля вряд ли бы согласился на переговоры при посредничестве США, считай, что Трамп в этом конфликте на 100% поддерживает Украину.

В свою очередь эксперт по внешней политике аналитического центра Brookings Institution Майкл Киммедж считает: Белый дом рассчитывает достичь результата за столом переговоров, дистанцировавшись от Киева и демонстрируя приверженность Москве.

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Однако эксперт О’Брайен сомневается, что такая стратегия сработает, потому что прогресс сложно представить «при отсутствии очень серьезных форм влияния на Россию».

Как Трамп подыгрывает Путину

«Пока Трамп работает над заключением мирного соглашения, одним из его недавних жестов по отношению к Путину является отношение к нему как к государственному деятелю, а не как к глобальному изгою», — пишет NBCNews.

Так, президент США поблагодарил «фюрера» после того, как они достигли дизельного соглашения. Кроме того, он пригласил Путина принять участие в международном саммите G20 в своем гольф-курорте Doral в Майами в декабре и заявил о готовности к встрече, к которой может присоединиться лидер Китая Си Цзиньпин.

Встреча на высшем уровне вместе с лидерами двух крупнейших экономик мира была бы благом для Путина, которого Запад игнорирует с момента вторжения России в Крым в 2014 году. В частности, после этого мировые лидеры исключили «фюрера» из элитной международной организации под названием G8.

Директором по глобальному взаимодействию в Белом доме во времена Барака Обамы Бретт Бруэн считает, что «Трамп пытается реинтегрировать Путина в изысканное общество».

В то же время глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон предостерегает: «вознаграждая агрессоров» и давая им понять, что они могут достигать своих целей силой, международное сообщество лишь «поощряет их к дальнейшей агрессии».

Заявление Виткоффа о «гуманисте» Путине — что известно

Не только Трамп сыплет дифирамбы в адрес российского «фюрера». Хвастают военного преступника и члены его команды. Так, во время переговоров 21 октября в Константиновском дворце в Петербурге посланец США Стив Виткофф ошеломил комплиментом Путину, подобострастно назвав его «гуманистом»: «Вы так много говорите о том, что президент Трамп — гуманист. Вы тоже гуманист, господин. Я это высоко ценю. Я выражаю вам свое уважение».

В то же время, этому заявлению возмутились даже однопартийцы Трампа. Сенатор-республиканец Том Тиллис жестко ответил Виткоффу: «Что за чертовщина, Стив?». Он подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы.

Впрочем, вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на защиту спецпосланника. Мол, «можно сказать что-то хорошее человеку», освободившему 74-летнего американца Стивена Габбарда, находящегося в заключении в России более четырех лет.

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