Трамп поговорил с Мерцом о войне в Украине и сделал обнадеживающее заявление

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и новый канцлер Германии Фридрих Мерц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, совместные усилия по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщило федеральное правительство Германии.

Трамп с Мерцом договорились о «тесном сотрудничестве», чтобы положить конец войне России против Украины.

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«Трамп заявил, что он будет решительно поддерживать усилия Германии совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению крепкого мира», — говорится в заявлении немецкого правительства.

А канцлер Германии в свою очередь поддержал призыв президента США к скорейшему прекращению убийств в Украине. Мерц заявил, что «теперь Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров».

Кроме того, Трамп и Мерц договорились о скорейшем разрешении торговых споров и о взаимных визитах.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил 8 мая, что Вашингтон откажется от переговоров по Украине, если Россия не будет вести их добросовестно. По его словам, США хотят, чтобы Украина оставалась суверенной страной, поэтому Россия не может ожидать, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала. Речь идет о всех территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

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В свою очередь Трамп в тот же день написал в Сети, что США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, которое «должно строиться в направлении мирного соглашения». Трамп пригрозил санкциями, если не будет соблюдено прекращение огня. Он также сказал, что останется приверженным обеспечению мира между РФ и Украиной вместе с европейцами.