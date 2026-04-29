Трамп поговорил с Путиным об Украине: все подробности разговора

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

В среду, 29 апреля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Инициатором телефонного звонка был хозяин Кремля, а главной темой разговора была война в Украине.

ТСН.ua собрал все известные подробности переговоров президентов США и России.

«Я говорил об Украине, немного говорил об Иране. Говорил о нескольких разных вещах. Преимущественно об Украине, и у нас был очень хороший разговор», — прокомментировал журналистам в Белом доме свои переговоры с Путиным Дональд Трамп.

Российский президент отправил в пропагандистские СМИ своего помощника Юрия Ушакова, который очень коротко пересказал содержание более полуторачасового разговора лидеров США и России.

Об «успехах» Путина на войне

Российский диктатор традиционно хвастался «успехами» своей армии на фронте и пытался убедить своего собеседника, что Кремль достигнет так называемых «целей СВО». Путин уверял, что российские войска якобы «давят на противника».

Вероятно, эти слова хозяина Кремля так повлияли на Дональда Трампа, что во время общения с журналистами он вдруг заявил, что «Украина с военной точки зрения потерпела поражение». Правда, как оказалось, американский президент имел в виду не Украину, а Иран, поскольку сразу вспомнил о «159 кораблях, которые лежат под водой» — именно эти слова Трамп постоянно говорит, подчеркивая полное поражение иранского режима.

Во время разговора с Трампом Путин в очередной раз пытался обвинить Украину в использовании «террористических методов» во время украинских атак на стратегические объекты на территории РФ, замалчивая массированные обстрелы украинских городов российской армией.

При этом хозяин Кремля не отказался от объявленных перед началом полномасштабного вторжения в Украину целей, но, несмотря на вымышленные «успехи» на фронте, согласен достичь их путем переговоров.

«Цели „СВО“ будут достигнуты, РФ предпочла бы сделать это путем переговоров», — процитировал слова Путина его помощник Ушаков.

О готовности Путина к мирному соглашению

Из разговора с российским президентом Дональд Трамп почему-то сделал вывод, что Путин готов прекратить войну и заключить мирное соглашение.

По его словам, относительно быстро будет найдено решение по мирному урегулированию войны в Украине.

«Думаю, мы найдем решение относительно быстро, надеюсь. Я думаю, вам бы хотелось увидеть решение. Это я вам точно говорю, и это хорошо», — добавил он.

Он добавил, что Путин якобы готов был заключить соглашение «некоторое время назад», но ему это помешали сделать.

«Думаю, некоторые люди усложнили ему заключение сделки», — сказал американский президент.

Дональд Трамп также отказался от посредничества Путина в ядерной сделке с Ираном, отметив, что «лучше бы он присоединился к завершению войны с Украиной».

О перемирии на 9 мая

По словам Юрия Ушакова, Путин выступил с инициативой объявить перемирие на время празднования так называемого «Дня победы» 9 мая, и Дональд Трамп якобы поддержал это предложение.

В то же время сам Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что именно он, а не Путин был инициатором прекращения огня.

«Я предложил Путину небольшое прекращение огня. Думаю, он может на это пойти», — сказал Трамп.

Что говорят в Украине о «перемирии»

Инициативу однодневного перемирия 9 мая уже прокомментировали в СНБО.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что эта идея Кремля имеет исключительно прагматический характер.

По его словам, Путин пытается выдать это за «жест доброй воли», хотя на самом деле просто боится за собственную безопасность во время праздничных мероприятий.

«Это же смешно, и вообще не имеет ничего общего с приближением к завершению войны. Пусть просто завершит войну, прекратит огонь и все. Но нет, он переживает за свое пропагандистское событие, потому что не способен гарантировать никакую безопасность даже в Москве», — подчеркнул Коваленко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, чтобы остановить «кровавую войну» в Украине.

