ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1648
Время на прочтение
1 мин

Трамп поговорил с Путиным: первые детали

Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, главной темой которого стала Украина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп провел телефонный разговор с Путиным по Украине

Трамп провел телефонный разговор с Путиным по Украине / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп провел «позитивный» разговор относительно Украины с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

В Белом доме диалог назвали «позитивным», однако детали переговоров пока не разглашаются.

«Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным относительно Украины», — написала Левитт.

Напомним, 28 декабря перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп позвонил Путину.

Во время своего телефонного разговора с Путиным Трамп обсудил все 20 пунктов мирного плана.

В то же время президент США договорился с главой Кремля провести еще один телефонный разговор, который должен был состояться после встречи Трампа с Зеленским.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Дата публикации
Количество просмотров
1648
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie