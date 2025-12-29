- Дата публикации
Трамп поговорил с Путиным: первые детали
Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, главной темой которого стала Украина.
Президент США Дональд Трамп провел «позитивный» разговор относительно Украины с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.
В Белом доме диалог назвали «позитивным», однако детали переговоров пока не разглашаются.
«Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным относительно Украины», — написала Левитт.
Напомним, 28 декабря перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп позвонил Путину.
Во время своего телефонного разговора с Путиным Трамп обсудил все 20 пунктов мирного плана.
В то же время президент США договорился с главой Кремля провести еще один телефонный разговор, который должен был состояться после встречи Трампа с Зеленским.
