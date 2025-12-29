Трамп поговорил с Путиным: первые детали

Трамп провел телефонный разговор с Путиным по Украине / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп провел «позитивный» разговор относительно Украины с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

В Белом доме диалог назвали «позитивным», однако детали переговоров пока не разглашаются.

Реклама

«Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным относительно Украины», — написала Левитт.

Напомним, 28 декабря перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп позвонил Путину.

Во время своего телефонного разговора с Путиным Трамп обсудил все 20 пунктов мирного плана.

В то же время президент США договорился с главой Кремля провести еще один телефонный разговор, который должен был состояться после встречи Трампа с Зеленским.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.